نجوم لبنان يتحدون بعضهم لمحاربة كورونا.. بكم تبرعت هيفاء ونانسي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في حملة التبرعات لمحاربة فيروس كورونا، والتي أطلقتها قناة "mtv" ضمن برنامج "صار الوقت" مع الإعلامي مارسيل غانم، إذ تبرعت بمبلغ 20 مليون ليرة لبنانية بما يعادل 13227 دولارا توزّع 10 ملايين ليرة لمستشفى رفيق الحريري والمبلغ نفسه لصالح الصليب الأحمر اللبناني.

وكمحاولة منها لمد يد العون في الحد من انتشار هذا الفيروس، حاولت هيفاء بشتى الطرق المساعدة في إنجاح تجربة الحجر المنزلي ومنع خرقها من خلال مساعدة بعض العائلات على تأمين الحاجات الأولية، كي لا يضطر أفرادها إلى العمل لتأمين لقمة عيشهم.

لذلك، شاركت هيفاء وهبي متابعيها عبر خاصية الستوري على إنستغرام بتفاصيل مبادرة جمعية "أجيالنا" الّتي تقدم يد العون للعائلات المحتاجة والتي قدر عددها بحوالي 9850 شخصا في لبنان عبر جمع التبرعات، حفاظا على الحجر المنزلي.

وقد علقت هيفا وهبي على المنشور قائلة: "أرجوكم ادعموا العائلات المحتاجة"، معلنة مشاركتها بحملة التبرعات التي انطلقت على منصات التواصل الاجتماعي. ولم تكتف وهبي بنشر رسالة جمعية "أجيالنا" والمساعدة، بل نقلت المبادرة إلى زملائها المشاهير، فتحدت كلا من إليسا وعاصي الحلاني ونجوى كرم ووائل كفوري وفارس كرم وبسام فتوح لمساعدة العائلات في ظل الظروف الصعبة.

وقد أعلنت النجمة إليسا قبول التحدي وبدورها تحدت كلا من ماجدة الرومي، أحلام الشامسي، وراغب علامة. وجاءت مبادرتها هذه بعد مساهمتها أيضا في برنامج "صار الوقت" بمبلغ لم تفصح عنه، مشيرة إلى أنها سوف تقدم حصصا غذائية لعدد من العائلات التي لا تتمكن من تأمين الطعام والشراب في هذه المرحلة.

بدوره أعلن خبير التجميل بسام فتوح قبوله التحدي وسمّى كلا من النجمتين يارا ومايا دياب، والإعلاميين منى أبو حمزة ونيشان، المصمم نيكولا جبران، وإلين المر.

كما أعلنت النجمة مايا دياب قبولها التحدي وسمت كلا من زياد برجي ، مريام فارس، نانسي عجرم، راغب علامة وجويل مردينيان.

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وقبلت نانسي عجرم التحدي أيضا وقدمت أسماء محمد حماقي ونوال الزغبي وملحم زين لقبوله.

وأعلن وائل كفوري قبوله التحدي ووجه لتسمية النجوم كل من إليسا، أيمن جمعة، سيرين عبد النور، ملحم زين.

واللافت، أن هذه المبادرة لاقت استحسانا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أثنوا على مبادرة هيفا وهبي لدعم المبادرة التي تقضي بتقديم 40$ كمساعدة طعام للعائلة المحتاجة، مع ترك الحرية المطلقة لكل من النجوم الذي يطرحون أسماءهم للتحدي باختيار العدد الذي يريدون من العائلات لمساعدتهم.

ومن المتوقع أن يقبل كل النجوم التحدي في الساعات المقبلة خاصة أن العديد منهم يساهمون بتقديم المساعدات للعائلات المحتاجة وكان آخرهم النجمة نانسي عجرم التي تبرعت أيضا في برنامج "صار الوقت" بمبلغ 10 آلاف دولار أمريكي لمستشفى رفيق الحريري الحكومي و10 آلاف دولار للصليب الأحمر اللبناني، والتي خطى خطوها الأسبوع الفائت كل من النجوم وائل كفوري، عاصي الحلاني ، وائل جسار وعلاء زلزلي.

تجدر الإشارة، إلى أنه منذ أيام سرت شائعات تحدثت عن معاناة هيفاء وهبي من فيروس كورونا، ما دفعها إلى الخروج عن صمتها وتكذيبها من خلال تغريدة كانت قد كتبتها على تويتر قائلة :" ‏ممكن اسم المستشفى؟ بدي روح زورها وقلها في خبر نشروه نقلا عن ناشطين!! وان الصحيفة محتارة اذا اشاعة!! وبما أنه لم يتسنى للوكالة التأكد من صحة الخبر فقالتلك يللا ننشره ويصير خبر نصه غلط ونصه كذب بركي امها بتروح فيا وبركي اختها بيغط عقلبها بس اهم شي تكونوا ساهمتوا بشي مفيد! شكرا".