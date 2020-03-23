رضوى الشربينى تتكفل ب 50 أسرة من أجل القضاء على فيروس كورونا

أعلنت الاعلامية رضوى الشربيني قبولها تحدى لطيفة وأكدت تكفلها ب 50 أسرة من أجل محاربة فيروس كورونا .
وطالبت بتحد كل من الفنان شريف مدكور وأصالة وحلا شيحة وسالي شاهين وأمينة خليل - وشام الذهبي وبسمة بوسيل .
ونشرت فيديو لها وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتي :
ربنا يقدرك على فعل الخير - العشق - ربنا يباركلك
يُذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" ويعرض على شاشة سي بي سي سفرة.
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