رضوى الشربينى تتكفل ب 50 أسرة من أجل القضاء على فيروس كورونا

أعلنت الاعلامية رضوى الشربيني قبولها تحدى لطيفة وأكدت تكفلها ب 50 أسرة من أجل محاربة فيروس كورونا .

وطالبت بتحد كل من الفنان شريف مدكور وأصالة وحلا شيحة وسالي شاهين وأمينة خليل - وشام الذهبي وبسمة بوسيل .

ونشرت فيديو لها وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتي :

ربنا يقدرك على فعل الخير - العشق - ربنا يباركلك

يُذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" ويعرض على شاشة سي بي سي سفرة.

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