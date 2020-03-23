لبنى عبدالعزيز تؤكد أن عبد الحليم حافظ كان يغني لها دائما

حلت الفنانة لبنى عبدالعزيز، ضيفة مع معاذ إبراهيم، ببرنامج "برا المجرة"، على راديو إينرجي، 92.1 وكشفت عبدالعزيز العديد منة كواليس أعمالها الفنية والشخصية.

وقالت الفنانة الكبيرة أنها تتواجد الآن في مصر لإنها بلدها وتحب البقاء فيها، وأضافت : لا أستطيع العيش بعيد عن مصر هنا كل شيء أسرتي وأصدقائي، وأنا شخص نباتي وأجيد خمس لغات مختلفة.

وتابعت لبنى خلال اللقاء: أجد أن السينما عملت صفحة جديدة في حياة المراة المصرية بشكل كبير منذ القدم .

أكثر أغنية احبها للراحل عبدالحليم حافظ "أنا لك ع طول" .

وأشارت لبنى عبد العزيز أن عبدالحليم حافظ كان دائما يغنى لها أغنية " اسمر يااسمراني "، ورشدي أباظة يحب كل النساء والنساء كلهم يحبوه ، فهو ينظر للنساء باعجاب، وهو معبود النساء .

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وتابعت: أحاول متابعة بعض الأعمال ولكنى لا أتابع الكثير من نجمات الوقت الحالي ولكن هناك مواهب كثيرة ومتعددة.

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