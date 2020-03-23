مي كساب تطلق أغنية جديدة للأطفال بمشاركة أوكا وابنتهما فريدة

نشرت الفنانة مي كساب أغنية جديدة على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بصحبة ابنتها ،ودعت جمهورها لمشاهدتها على قناتها باليوتيوب.

وجاءت التعليقات على صفحتها بالإعجاب الشديد بالأغنية ، وهى تعتبر أغنية للأطفال أيضًا . والأغنية بعنوان "هى ماما فين " بصوت مى كساب وأوكا وابنتهما فريدة. قد يهمك أيضا: مي كساب توجه رسالة لـ هاني شاكر بعد قرار عمل شعبة فنية لمطربي المهرجانات مى كساب تعلق على أزمة مطربى المهرجانات بفيديو ساخر مع زوجها "أوكا"

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