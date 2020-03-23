فن ومشاهير

نقيب الممثلين يكشف حقيقة خبر وفاة محمود ياسين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تداول عدد من الصحفيين نبأ وفاة الفنان الكبير محمود ياسين عبر احد جروبات الواتس أب ولكن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية نفى تماما أن يكون وصله أى تفاصيل بخصوص الأمر، وأنه يقف عند حد الشائعة.
كانت الفنانة رانيا محمود ياسين قد فاجأت متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بصورة لها بعد خضوعها لعملية جراحية.

وعلقت رانيا محمود ياسين: "عملية بسيطة الحمد لله دعواتكم لي بالشفاء".

وظهر في الصورة بجانب رانيا وهي ترقد في المستشفى زوجها الفنان محمد رياض وأصدقائها من الوسط الفني.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

رانيا محمود ياسين تنشر صورة في مرحلة الطفولة مع والدها

رانيا محمود ياسين تنشر صورة من كواليس "فلانتينو"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نقيب الممثلين يكشف حقيقة خبر وفاة محمود ياسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا