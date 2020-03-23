نقيب الممثلين يكشف حقيقة خبر وفاة محمود ياسين

تداول عدد من الصحفيين نبأ وفاة الفنان الكبير محمود ياسين عبر احد جروبات الواتس أب ولكن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية نفى تماما أن يكون وصله أى تفاصيل بخصوص الأمر، وأنه يقف عند حد الشائعة.
كانت الفنانة رانيا محمود ياسين قد فاجأت متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بصورة لها بعد خضوعها لعملية جراحية.
وعلقت رانيا محمود ياسين: "عملية بسيطة الحمد لله دعواتكم لي بالشفاء".
وظهر في الصورة بجانب رانيا وهي ترقد في المستشفى زوجها الفنان محمد رياض وأصدقائها من الوسط الفني.
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