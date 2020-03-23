"أمي ملكة" لمحمد رمضان تحقق مليون ونصف مشاهدة عبر اليوتيوب

حققت أغنية "أمي ملكة" لـ محمد رمضان، نجاحا كبيرا جدًا، حيث حققت مليون ونصف المليون مشاهدة عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية :" امي راضية عني .. امي بدعوة منها لفيت بالنجاح بلاد .. طلة وابتسامة بتواسيني في الشداد .. ربك خلق الجنة تحت رجل الامهات .. كون رضاها عني من رضا رب العباد".

"أمي ملكة" كلمات البلدوزر، وألحان وتوزيع : إسلام الأبيض وإسلام شيبسي.

يذكر أن محمد رمضان، طرح مؤخرًا أغنية "إعصار تسونامي" والتي حققت نجاحا كبيرا أيضا عبر القناه الرسمية الخاصة به على "اليوتيوب".

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