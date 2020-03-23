محمد الوزيري يطرح أول أغنياته بعد انفصاله عن هيفاء وهبي

أعلن الملحن محمد وزيري عن برومو أول أغانيه "وأنا معاك" من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلق محمد الوزيرى على البرومو "قريبا"

ومن ناحية أخرى انفصل الوزيرى عن هيفاء وهبي بشكل رسمي بعد وقوع بعض الخلافات بينهما، رغم تكتم النجمة اللبنانية على خبر زواجها من البداية.

وكانت هيفاء وهبي أثارت الجدل منذ أيام بعدما نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر تغريدة تقول فيها :" نصاب"، وهو ما فسره جمهورها أنها رسالة غير مباشرة للوزيري.

وبالتزامن مع عيد الحب وضع محمد الوزيري، الفنانة اللبنانية في موقف محرج بعد نشر صورة تجمعهما من كواليس كليب "توتة" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

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وعلق محمد الوزيري على الصورة قائلا: "أيام ما كان في فالنتين .. كله كدب في كدب .. كدر كمان كرة .. هيعيش يفتكرني مفيش حد بيحب حد كله كلام فاضي".

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