القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة ساحرة برفقة زوجة الفنان كريم فهمي. وظهرت الفنانة هنا الزاهد بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مضحكة برفقة زوجة شقيق زوجها الفنان كريم فهمى، وعلق الجمهور: أحلى سلايف. ومن الناحية الجمالية اعتمدت علي إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة. Advertisements قد يهمك أيضا: تفاصيل برنامج هنا الزاهد «هزر فزر» هنا الزاهد تنتهى من "الغسالة" بعد 9 أيام تصوير

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحلى سلايف هنا الزاهد برفقة زوجة كريم فهمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.