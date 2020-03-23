شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم "عاشوا حياتهم" في ديزني لاند قبل إغلاقها بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتاد عدد كبير من النجوم العالمين على قضاء أوقات ممتعة في ديزني لاند على مدار الأعوام السابقة، حيث تضم كل وسائل الرفاهية، وبمجرد الإعلان عن غلق ديزني لاند بسبب انتشار فيروس كورونا كانت بمثابة صدمة للكثيرين، اليوم نستعرض عددًا كبيرا من اللحظات التي سجلها نجوم العالم أثناء استمتاعهم في ديزني لاند منذ سنوات.



هيدي كلوم في ديزني لاند ، 28 سبتمبر 2019 هيدي كلوم في ديزني لاند ، 28 سبتمبر 2019

تعد النجمة و السوبر موديل الشهيرة هيدي كلوم واحدة من أكثر النجوم ترددًا علي ديزني لاند حيث تجد متعتها هناك، فتزور كلوم البالغة من العمر (46 عاما) ديزني لاند باستمرار سواء مع أسرتها أو أصدقائها المقربين.



كوتشر و كونيس

كذلك نجم هوليوود الشهير أشتون كوتشر هو واحد من أكثر نجوم العالم عشقًا لديزني لاند، حيث يستمتع بوقته هناك برفقة زوجته النجمة الشهرة ميلا كونيس.



كاتي هولمز في ديزني لاند

أيضًا النجمة العالمية كاتي هولمز كانت من بين النجوم التي تحرص دائمًا علي الاستمتاع بوقتها في ديزني لاند سواء مع ابنتها سوري كروز أو مع صديقها السابق جيمي فوكس.

وتضم قائمة النجوم العاشقين لزيارة ديزني لاند كلا من نجم هوليوود الشهير مات دامون وإيفا لونجوريا والنجم العالمى رايان جوزلينج والنجمة بليك ليفلي ونيل باتريك هاريس وجون ستاموس واريانا جراند وكاتي بيري و جوين سيتفاني، وغيرهم الكثيرون.



اريانا جراند

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ايفا لونجوريا و طفلها



جون ستاموس



جوين ستيفاني



رايان جوزلينج و بليك ليفلي



كاتي هولمز يونيو 2019 في ديزني لاند



لونجوريا و ابنها في ديزني لاند



مات دامون في ديزني