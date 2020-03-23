شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس ديو "كله حلو" لصافيناز ومنة عطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة صافيناز والمطربة منة عطية من تصوير كليب "كله حلو" داخل استوديو السمنودى فى أول ديو غنائى واستعراضى يجمع ما بينهما والمقرر عرضه الأسبوع المقبل .

الأغنية تدور حول الابتسامة والأمل والطموح والابتعاد عن الهموم والمشاكل من أجل راحة البال من كلمات وليد رياض وألحان عصام إسماعيل وتوزيع إسلام شيتوس وإخراج هيثم عنتر.

كانت آخر حفلات الراقصة صافيناو ليلة رأس السنة الماضية شاركت الراقصة الأرمينية صافيناز، بفقرة راقصة فى حفل رأس السنة، بأحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل، وذلك ضمن احتفالات العام الجديد 2020، حيث استعرضت رشاقتها فى الرقص وسط تفاعل من الجمهور الذى حضر الحفل، كما ظهرت ببدلتين رقص مختلفتين، وتعد صافيناز الراقصة الأكثر طلباً فى حفلات رأس السنة هذا العام حيث تشارك فى 4 حفلات دفعة واحدة بمختلف فنادق مصر.