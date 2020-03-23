شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الغناء يتحدون كورونا بحفلات أون لاين.. تامر عاشور أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد منع التجمعات خوفا من انتشار فيروس "كورونا" قرر بعض المطربين إحياء حفلاتهم "أونلاين" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أبرز الحفلات التي ستقام أونلاين في الأيام المقبلة.

تامر عاشور

حدد الفنان تامر عاشور، موعد حفلاته أونلاين عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، وذلك خوفًا من انتشار العدوى بفيروس كورونا وغرد تامر عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "إن شاء الله بنسبة كبيرة جدًا هتكون الحفلة يوم الخميس اللي جاي".

مسار إجبارى

قدمت فرقة مسار إجباري حفل "أون لاين" أمس الجمعة، على قناة الفرقة على "اليوتيوب"، وذلك ضمن سلسلة حفلات أعلن عنها مطربون لتقليل الاختلاط كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا.

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حفلات دار الأوبرا المصرية

قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، بث المواد الثقافية والفنية التي تمثل كنوز أرشيف الإبداع الوطني والمعرفي التراثي والمعاصر والمتواجدة بمكتبات وأرشيف قطاعات الوزارة على قنواتها باليوتيوب وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها من خلال مبادرة جديدة تحمل عنوان "الثقافة بين أيديك".

مايك ماسي

كما أيضًا لجأ الفنان اللبناني مايك ماسي، الذي أعلن عن إطلاقه سلسلة حفلات يتم بثها مباشرة عبر حسابه الخاص على الإنستجرام، تحت عنوان "حفلة بالبيجامة".



مايك ماسي

قدم أيضًا المطرب الأردني عزيز مرقة أمس الجمعة، حفلاً غنائيًا عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، في إطار الدعم المجتمعي لمنع التجمعات للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.