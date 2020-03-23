شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى وإسلام جمال يشعرون بسخونة فى جسمهم .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان كريم فهمى صورة تجمعه بالفنان إسلام جمال أثناء كواليس مسلسل "ونحب تانى ليه" المقرر طرحه خلال الماراثون الرمضانى المقبل، حيث ظهر الثنائى وهو يجلسان ويضعان في فمهم ترمومتر لقياس درجة حرارة الجسم وعلق فهمى قائلا: "من تصوير( ونحب تاني ليه ) من أسبوع تقريبا، أنا وإسلام كنا حاسين إننا سخنين فأتينا بترمومترات، ورامى مساعد المخرج غفلنا وصورنا".

"ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى وشريف منير وسوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

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وسلم المؤلف عمرو محمود ياسين نصف حلقات مسلسل ياسمين عبد العزيز، "ونحب تانى ليه" لشركة سينرجى، ويواصل عمرو فى كتابة حلقات النصف الثانى من المسلسل، حيث إن ياسمين عبد العزيز تجسد خلال الأحداث دور زوجة الفنان شريف منير، اللذين تنشب بينهما العديد من الخلافات فى حياتهما الزوجية تنتهى بالانفصال، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر فى دور والدتها.