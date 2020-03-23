شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة المنتج هارفى واينشتاين بفيروس كورونا فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع جاست جيرد أن المنتج هارفي واينشتاين أصيب بفيروس كورونا، وهو المنتج الذى أدين بتهم اغتصاب وتحرش والبالغ من العمر 68 عامًا وأنه حاليا في عزل كامل حيث كان يقضي مدة عقوبته بسجن ويندي في نيويورك ويأتي ذلك في الوقت الذي لم تعلن او تؤكد الخبر الجهات الرسمية من محبسه.



وكان العازف الشهير ديفيد براين أعلن إصابته بفيروس كورونا قبل ساعات وهو عازف فرقة الروك الشهيرة Bon Jovi ، وحسب موقع " ديد لاين " قال براين : "حصلت الآن على نتائجي واختباراتي إيجابية لفيروس كورونا، لقد كنت مريضا لمدة أسبوع وأشعر بتحسن كل يوم"، وحسب الموقع تم عزله في الأسبوع الماضي وحث المعجبين على عدم الخوف.

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وحاول ديفيد براين ان يطمئن جمهوره من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " ، فكتب : " من فضلك لا تخف .. انها الأنفلونزا وليس الطاعون، لقد بقيت في الحجر الصحي لمدة أسبوع وسأظل لمدة أسبوع آخر ، و عندما أشعر بتحسن ، سأخضع للفحص مرة أخرى للتأكد من خلوي من هذا الفيروس السيئ " .

يذكر أن هناك عددا كبيرا من النجوم والمشاهير أعلنوا عن توقف أعمالهم الفنية بسبب "فيروس كورونا" كذلك عدد من المهرجانات، وأبرزهم إلغاء مؤتمر و مهرجان SXSW الموسيقي الشهير والذي يشارك به عدد هائل من نجوم العالم ويرجع سبب إلغاء الفعاليات لانتشار فيروس كورونا، ولنفس السبب تم تأجيل مهرجان "COACHELLA" الشهير حتي شهر أكتوبر المقبل.