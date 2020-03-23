شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى تحتفل بزواجها فى مسلسل "فرصة ثانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة ياسمين صبرى لتصوير مشهد حفل زفافها اليوم الأحد خلال أحداث مسلسلها "فرصة ثانية"، بعد خطوبتها أكثر من مرة ورفضها للزواج نهائي، حتى وقعت في حب أحد الأشخاص لتتزوج منه في نهاية الأمر، وتجسد ياسمين دور فتاة تدعى "ملك"، وهى فتاة من طبقة أرستقراطية تعمل فى إحدى الشركات الكبرى وترفض الزواج بسبب طموحاتها الكبيرة والكارير التى تحققه فى مجال عملها.

ويعمل صناع المسلسل على الانتهاء من التصوير حسب الخطة التي وضعتها شركة سينرجى المنتجة للعمل، ويتبقى 8 أيام فقط، وينتهى صناع المسلسل من التصوير نهائيًا، ليكمل مخرج العمل مرقس عادل 50 يومًا من التصوير، وهو رقم قياسى، حيث يعد "فرصة ثانية" أول المسلسلات في الموسم التي تنتهى من التصوير قبل حلول شهر رمضان المقبل.

مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى، وتخوض ياسمين بالعمل البطولة المطلقة الثانية فى الدراما التليفزيونية بعد "حكايتى" العام الماضى.

Advertisements

ويسجل "فرصة تانية" البطولة المطلقة الثانية لياسمين صبرى فى الدراما التليفزيونية بعدما قدمت العام الماضى مسلسل "حكايتى" وحققت به نجاحاً كبيراً وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى ووفاء عامر وأحمد مد حاتم وأحمد بدير وإسلام جمال وإدوار وأخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.