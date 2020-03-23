شكرا لقرائتكم خبر عن كاملة أبو ذكرى ترفع حالة الطوارئ في مسلسل "100 وش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت المخرجة كاملة أبو ذكرى حالة الطوارئ لمسلسل "بـ 100 وش" للنجمة نيللى كريم المقرر أن يعرض فى موسم دراما رمضان المقبل، وتكثف عدد ساعات العمل لأبطال المسلسل تعويضًا عن الأيام التى توقف فيها المسلسل بسبب إصابة نيللى كريم الأيام الماضية ووقوعها من على دراجة أثناء التصوير، لانتهاء من تصوير الـ10 حلقات الأولى لتسليمهم للشركة المنتجة استعدادًا لعرض العمل فى رمضان المقبل.

واستأنفت نيللى كريم التصوير بعد الحادث بـ3 أيام فقط لتحملها بالمسئولية، وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.

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مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020، ويعد المسلسل شراكة بين المتحدة للخدمات الإعلامية وبين العدل جروب .

وتعود كاملة أبو ذكرى للعمل مع نيللى كريم مرة أخرى بعد غياب 3 سنوات، حيث قدما آخر عمل جمعهما وهو فيلم "يوم للستات" تأليف هناء عطية، وشارك فى بطولته إلهام شاهين، أحمد الفيشاوى، محمود حميدة، فاروق الفيشاوى، هالة صدقى، اياد نصار، ناهد السباعى، أحمد داود، شيماء سيف، رجاء حسين وعرض الفيلم فى مهرجان القاهرة السينمائى وقتها‪.

بـ "100 وش" يشارك فى بطولته كل من نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى .