شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور لـ سهير البابلى: أنا في بيتى ممنوع البوس والأحضان علشان كورونا (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة القديرة سهير البابلي في مقطع فيديو جديد لها من داخل منزلها، وهى توجه رسالة لجمهورها بضرورة اتباع تعليمات الوقاية والسلامة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.
وقالت سهير البابلي فى الفيديو: "لو مبوسناش نتخاصم، اوعوا تتخاصموا، بلاش تتخاصمتوا الفترة دي بسبب مبوستش ومسلمتش، اوعوا، أنا في بيتي ممنوع كل حاجة، ولادي وولاد ولادى كلهم ممنوع بوس، وممنوع أحضان، خاصموا؟".
يذكر أن سهير البابلي بدأت مسيرتها الفنية بالتحاقها بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، وعملت في المسرح، وقدمت مسرحية "شمشون وجليلة" ومسرحية "سليمان الحلبي"، وشاركت في بطولة مسرحية مدرسة المشاغبين و"نرجس"، و"ريا وسكينة"، و"على الرصيف"، "بكيزة وزغلول"، بالإضافة الى انها قدمت حوالي 42 فيلما خلال مسيرتها الفنية.
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