شكرا لقرائتكم خبر عن غلق استوديوهات الرسم في فرنسا يؤجل فيلم الأنيميشن Minions الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع ديدلاين عن أن النسخة الجديدة من فيلم Minions تقرر تأجيل طرحها لأجل غير مسمي وهو الفيلم الذي كان من المقرر طرحه تحت عنوان Minions: The Rise of Gru.

وذكر الموقع أن غلق الاستوديوهات في فرنسا بسبب فيروس كورونا تسبب في تعطل استكمال العمل.

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وتسبب انتشار الفيروس في توقف العديد من الأفلام والعروض المسرحية والاستعراضية ودور الأوبرا، وأصاب الفيروس العديد من نجوم العالم، ويومًا بعد يوم تزداد حالة الفزع والهلع تجاه فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم حاليًا ويهدد حياة الملايين، ولكن ما زاد الفزع هو إصابة عدد من مشاهير الفن العالميين ممن شكلت إصابتهم حالة فزع لدى جمهورهم خاصة أنه في الأغلب يعتقد الكثيرون أن المشاهير عادة بعيدون عن تلك الأوبئة والأمراض نظرًا لحفاظهم الدائم على صحتهم ونوعية غذائهم ومنهم توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون حيث أعلنا إصابتهما بفيروس كورونا في أستراليا، حيث أوضح هانكس أنه شعر ببعض الأعراض وعندما قام بالفحص جاءت النتيجة إيجابية وتسببت اصابة زوجة هانكس في ارتباك بدار أوبرا سيدنى خاصة أنها قدمت عرضها على خشبة المسرح قبل الإعلان عن اصابتها.