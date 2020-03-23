شكرا لقرائتكم خبر عن غلق استوديوهات الرسم في فرنسا يؤجل فيلم الأنيميشن Minions الجديد والان مع تفاصيل الخبر
وذكر الموقع أن غلق الاستوديوهات في فرنسا بسبب فيروس كورونا تسبب في تعطل استكمال العمل.
وتسبب انتشار الفيروس في توقف العديد من الأفلام والعروض المسرحية والاستعراضية ودور الأوبرا، وأصاب الفيروس العديد من نجوم العالم، ويومًا بعد يوم تزداد حالة الفزع والهلع تجاه فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم حاليًا ويهدد حياة الملايين، ولكن ما زاد الفزع هو إصابة عدد من مشاهير الفن العالميين ممن شكلت إصابتهم حالة فزع لدى جمهورهم خاصة أنه في الأغلب يعتقد الكثيرون أن المشاهير عادة بعيدون عن تلك الأوبئة والأمراض نظرًا لحفاظهم الدائم على صحتهم ونوعية غذائهم ومنهم توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون حيث أعلنا إصابتهما بفيروس كورونا في أستراليا، حيث أوضح هانكس أنه شعر ببعض الأعراض وعندما قام بالفحص جاءت النتيجة إيجابية وتسببت اصابة زوجة هانكس في ارتباك بدار أوبرا سيدنى خاصة أنها قدمت عرضها على خشبة المسرح قبل الإعلان عن اصابتها.
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