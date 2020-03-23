شكرا لقرائتكم خبر عن الحجر المنزلي يكشف حقيقة انفصال الين دي جينريس و بورتيا دي روسي.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تعيش المذيعة الشهيرة الين دي جينريس حياة مضطربة ومنفصلة عن بورتيا دي روسي بسبب المشاكل الزوجية بينهما، رغم انتشار عدد من التقارير التي أكدت أن المشاكل بين الزوجتين مستمرة وهي الشائعة التي تتجدد كل فترة حول الين و بروتيا، الأمر الذى نفاه تماما موقع " جوسيب كوب " المعني بالتحقق من الشائعات المنتشرة حول نجوم العالم ، وذلك بعد التواصل مع أحد المقربين من بورتيا والين، كما ان الثنائي حاليا بالحجر الذاتي في منزلهما في لوس أنجلوس وسط انتشارفيروس كورونا.

بدأت الشائعة بنشر موقع " In Touch " تقرير يؤكد أن بورتيا دي روسي قررت الانتقال لمنزل آخر في كاليفورنيا بينما تعيس الين في منزل موجود بلوس أنجلوس ، و ذلك بعد وجود سلسلة خلافات بينهما ، حيث اكد مصدر للموقع أن دي روسي تطلب من المذيعة الشهييرة أن تتقاعد ، لكن DeGeneresالين يرفض الفكرة تماما ، بل وتعمل بالفعل أكثر من أي وقت مضى ".

بينما يؤكد المصدر أن إيلين تحاول استرضائها بكل الطرق سواء بتمويل شركتها الفنية وشراء أي منزل تفضل بورتيا اقتنائه ، و بالرغم من كل ذلك إلا أن الثنائي وصلوا إلى نقطة الانهيار ، و من الممكن ان ابتعادهما عن بعض خلال هذه الفترة قد يكون السبب في انهاء المشاكل و الخلافات ، و يضيف المصدر قائلا : " إنهم يحبون بعضهم البعض كثيرا ، لذلك لا أعتقد أنهم على وشك التخلي عن زواجهما حتى الآن ".