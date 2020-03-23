شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة مسلسل Game of thrones تدعم مؤسسات خيرية لصناعة الكمامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية لينا هيدى، صاحبة شخصية سيري لانستر في المسلسل الأسطوري الشهير Game of thrones، على دعم بعض المؤسسات الخيرية التى تقوم بتصنيع الكمامات الطبية التى تستخدم للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشرت سيري لانستر مقطع فيديو عبر حسابها بموقع إنستجرام، من داخل مصنع الكمامات الذي يتم تصنع فيه المستلزمات الطبية، لتشكر القائمين على العمل وتطالب الجميع بتقديم الدعم لتلك المؤسسة التى ترعى الكثير من الأطباء من مختلف أنحاء العالم.

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وكشفت منظمة الصحة العالمية عن آخر الإحصائيات عن فيروس كورونا، والذى انتشر فى معظم دول العالم، موضحة أن الفيروس أصاب حتى الآن 267013 شخصا وقتل 11201على مستوى العالم.

يذكر أن الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ناشط بالصحة العالمية، كان قد أكد أنه فى كل يوم يبدو أن جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19 "تبلغ منعطفاً جديداً مأساوياً، حيث تزداد الوفيات والإصابات كل يوم، موضحا أن كل روح نخسرها هي مأساة بحد ذاتها، وهي في الوقت ذاته حافز لنا لمضاعفة جهودنا، وفعل كل ما بوسعنا لوقف انتقال الفيروس وإنقاذ الأرواح.

وقال: علينا أيضا أن نحتفل بما تحقق من نجاحات، حيث إن مدينة "ووهان"، لم تبلغ الأيام الماضية بأي حالات جديدة لأول مرة منذ اندلاع هذه الفاشية. وبذلك تعطي ووهان أملاً لبقية العالم بأن الوضع مهما كان قاسياً وخطيراً يمكن أن نعكس مساره.

وأضاف: "علينا أن نتوخي الحذر بالطبع، فحتى هذا الوضع الإيجابي يمكن أن ينقلب على عقبيه، ولكن تجربة المدن والبلدان التي حاربت هذا الفيروس وتمكنت من دحره تعطي الأمل والشجاعة لبقية العالم.