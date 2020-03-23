بعد تصريحه لمصراوي.. حفيد فريد شوقي ينال فرصة التمثيل مع الزعيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال الشاب أحمد فريد، حفيد الفنان الراحل فريد شوقي، إن المخرج رامي إمام رشحه لدور بمسلسل فالنتينو مع الزعيم عادل إمام.

ويأتي الترشيح بعد تصريحات لحفيد الفنان الراحل كشف فيها لمصراوي عن رغبته في اقتحام عالم التمثيل، مشيرًا إلى أنه لم يتخذ بعد خطوات جادة، ولا يعرف إذا كان يمتلك موهبة حقيقية أم لا.

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وأضاف فريد، في برنامج "نفسنة" على قناة "القاهرة والناس": "محظوظ بالعمل مع الزعيم عادل إمام، والأستاذ رامي حد بروفيشنل جدًا ومحترف وتعامله راقي مع الفنانينن، وبيتعامل بكل احترام وكل واحد في التصوير عارف شغله".

مسلسل "فالنتينو" بطولة عادل إمام، وداليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.