"يضع ترمومتر حرارة".. كريم فهمي وإسلام جمال من كواليس "ونحب تاني ليه"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشر الفنان أحمد فهمي صورة تجمعه مع إسلام جمال بكواليس تصوير مسلسل "ونحب تاني ليه".

وكتب عبر حسابه على"إنستجرام": "من تصوير (ونحب تاني ليه) من أسبوع تقريبًا، أنا وإسلام كنا حاسيين إننا سخننين، فجبنا ترمومترات، ورامي مساعد المخرج غفلنا وصورنا".

مسلسل "ونحب تانى ليه"بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمي، وعدد من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعاني منها معظم الأزواج.