حفيدتا هيفاء وهبي بالأبيض وسيلفي هيدي كرم.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها.

مينا مسعود

نشر الفنان المصري العالمي مينا مسعود، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له حازت على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

سارة نخلة

نشرت الفنانة السورية سارة نخلة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل منزلها وهي تحمل "كلبها.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تحمل "قلم" روج.

أمل بوشوشة

نشرت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

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كندة حنا

نشرت الفنانة السورية كندة حنا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وفستان أبيض قصير.

زينب فياض

نشرت اللبنانية زينب نصر فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها برفقة ابنتيها "دانييلا" و"رهف".

أنابيلا هلال

نشرت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها علقت عليها: "صحتك بالدني".

دانييلا رحمة

نشرت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، عبرحسابها الارسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها.

ديانا حداد

نشرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

محمود حجازي

نشر الفنان محمود حجازي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له بالأبيض والأسود.