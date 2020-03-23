يوسف عثمان عن استمرار تصويره بأعمال رمضان: "خايف من قطع العيش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان الشاب يوسف عثمان، عن استياءه من استمرار التصوير بالأعمال التي يشارك بها في رمضان المقبل، رغم المطالبات التي تنادي بإلتزام التواجد بالمنازل، للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وكتب عثمان، عبر حسابه على موقع تويتر: "مضطر أنزل التصوير تاني وأفضل أخاطر كل يوم وأنا بتعامل في لوكيشن فيه فوق الـ ١٠٠ بني آدم إني أتعدي وأعدي اللي حواليا عشان مفيش منتج عايز يوقف تصوير، وكله خايف وأنا منهم من الآخر كده من قطع العيش".

يذكر أن، يوسف عثمان يشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسلي "البرنس" مع محمد رمضان، و"الفتوة" مع ياسر جلال.