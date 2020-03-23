محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: طرح الفنان إيهاب توفيق، أغنيته الجديدة "أبويا وأمي" عبر القناة الرسمية لشركة مزيكا على موقع يوتيوب. وكتب "إيهاب" أول تعليق له بعد طرح الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "إنتَ الضحكة اللي راحت مني، وسايبة مكانها جراح". الأغنية من كلمات الشاعر رضا المصري، وألحان فارس فهمي، وتوزيع فارس فهمي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. إيهاب توفيق يطرح أغنية "أبويا وأمي" على يوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.