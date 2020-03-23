إحالة فوز الفهد للنيابة العامة بعد أسبوع من زواجها

أحالت وزارة الصحة الكويتية الفاشينيستا فوز الفهد، إلى النيابة العامة وذلك بسبب ظهورها وإعلانها عن جهاز إدعت أنه يكشف حالة المريض المصاب بفيروس كورونا، وهو ما عدّته وزارة الصحة إعلاناً عن جهازٍ غير مرخص من قبلها.

وكان المحامي الكويتي بشار النصار قد هدد فوز الفهد في تغريدة عبر حسابه الخاص، بمقاضاتها قائلاً: “غدًا بإذن الله بيوصلك الرد الكافي والوافي على مقطع اعلانك عن جهاز فحص كورونا الغير معتمد بوزارة الصحة ولان وفقة ضدك، وأضاف النصار: من بداية الأزمة وإحنا توعي ونحارب هذا المرض وحضرتك جايه تسوين اعلان حق جهاز غير معتمد يصير خير”.

من جهتها ظهرت فوز الفهد عبر حسابها بعد أن قامت بحذف الإعلان بالكامل، وقدمت اعتذارها مدعيةً بأنَّ الجهاز قد وصلها من شخص تثق به وأنه ما زال تحت التجربة من قبل بعض المختصين، وأضافت بأنها قد قامت بتجربة الجهاز ولا زالت تستخدمه، كما أوضحت الفهد بأنها لم تقم بالإعلان عن الجهاز مستدلة بذلك بأن الجهاز غير متوفر في الأسواق على الإطلاق، وما كنت أتوقع أن مجرد تصويري للجهاز أصحى وألاقي القيامة قامت”.

من جهة أخرى، تعرضت الفهد لهجوم كبير بسبب الإعلان الذي اعتبره الكثيرون بأنه إعلان كاذب وغير صحيح، مطالبين الجهات المختصة بمعاقبتها، كما أبدت مجموعة من المحامين الكويتيين امتعاضها من الفعله؛ إذ عّدتها جريمة تستحق العقوبه في ظل الأزمة التي تعيشها دولة الكويتية، وكان آخرها فرض قانون حظر التجول في الكويت.

ومؤخراً أثار رواد التواصل الاجتماعي على منصة “تويتر” هاشتاق “مشاهير الحاثالة” و”مشاهير الفلس”، أوضحوا فيه من خلال الآلاف من التغريدات غضبهم من التصرفات التي يقومون بها في ظل الأزمة التي تعيشها دول العالم بسبب فيروس كورونا.

ولم يمض أسبوع على زواج فوز الفهد من رجل الأعمال الكويتي عبداللطيف الصراف، حيث شهد حفل زفافها انتشارا كبيرا في مواقع التواصل، ولكنه لم يحظ بذاك الحضور بسبب فيروس كورونا.