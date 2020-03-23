بالفيديو: بدر خلف يرقص في الحجر المنزلي.. ومطالبات بمحاسبته بتهمة نشر الفساد

لا يُفوّت المدون الإماراتي ونجم السوشيال ميديا الشهير بدر خلف فرصة للظهور أو محاولة لفت الانتباه، إذ نشر خلف مؤخرا فيديو من داخل الحجر الصحي الذي تقرر على جميع الأشخاص حول العالم من مواطنين ومشاهير.

وظهر خلف في الفيديو موجها نصيحة إلى جميع السيدات قائلا إن الحجر الصحي سيتسبب بزيادة وزن العديد منهن بسبب الجلوس دون أي عمل، ولذلك نصحهن بالرقص من أجل حرق الدهون والمحافظة على رشاقتهن.

وبعدها قام خلف بتشغيل أغنية الفنانة المصرية روبي الشهيرة “ليه بداري كده”، وبدأ بالرقص عليها، وأثار الفيديو حالة كبيرة من الجدل كعادة فيديوهاته ومنشوراته؛ إذ تلقى العديد من التعليقات السلبية والانتقادات، التي سخرت من أسلوبه، بالإضافة لمطالبته بالعودة إلى الله في ظل انتشار فيروس كورونا والذي سبّب حالة هلع في العالم.

وبدر خلف هو إعلامي إماراتي سابق عمل في تلفزيون دبي، إلا أنه حقق شهرة واسعة جدا بعد قيامه بتحويل توجهه عن طريق تطويل شعره وتقديم نصائح في الجمال والمكياج للسيدات بأسلوب أنثوي نوعا ما؛ ماجعل الكثيرين يتهمونه بالشذوذ، كما أطلق على نفسه لقب “كيكة”، ودارت أغلب نصائحه للسيدات عن الماسكات.

ويخرج الإماراتي خلف في كل فترة بفيديو جديد يثير بسببه حالة كبيرة من البلبلة، أبرزها تلك التي يضع فيها المكياج، كما كان خلف قد أعلن أنه مرتبط بإحدى الفتيات؛ إذ نشر صورة تُظهر يده فوق يدها ليثير حالة من الفضول والتساؤلات بين الجمهور عن كيفية موافقة هذه الفتاة على الارتباط به.

وطالب عدد كبير من رواد السوشال ميديا في الإمارات بالقبض على خلف ومحاسبته بتهمة نشر الفساد والترويج لأفكار مخالفة للدين الإسلامي والعادات والتقاليد.

وشكّل خلف ظاهرة أثارت الجدل وذلك كونه ينتمي إلى جنسية خليجية، إلا أنه لا يكترث لأي انتقادات أو تعليقات سلبية أو تهديدات، واستمر “الكيكة” كما يطلق على نفسه بنشر الفيديوهات والصور دون أي تردد أو تراجع، خاصة أنه يحظى بنسبة مشاهدة لا بأس بها، وبالرغم من كمية الانتقادات والهجوم التي يتلقاها، إلّا أن هناك الكثير ممن يتابعونه ويدعمونه؛ إذ يرون من يدعمونه أن ما يقوم به حرية شخصية.