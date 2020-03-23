بالفيديو: نجل فنانة خليجية يخضع لتركيب جهاز طبي بعد 21 عاماً من العمليات الفاشلة

كشفت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد خضوع ابنها لعملية جراحية جديدة ووضعه جهاز حديدي من اجل الحماية وتسهيل الحركة في قدمه.

ونشرت على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” مقاطع فيديو ترصد ابنها الذي يخضع منذ 21 عاماً لعمليات جراحية غير ناجحة، معلقةً بقولها: “هذا الجهاز بعد العمليه الحمدالله ع كل حال. يارب اشفي ولدي أحمد اللهم لااسالك رد القضاء ولكني اسالك اللطف فيه الحمدالله”.

وكانت بدرية أحمد قالت في وقت سابق عن ابنها أحمد: “حبيبي وقلبي وقطعة من يوفي من 21 سنة في واحنا في بحور العمليات الغير ناجحة تعب وألم وغربة وأشياء أخرى نبقيها في ذاكرتنا. أستودعك الله وتقوم بالسلامة وتقر عين أمك وأهلك. أحبتي ادعو لفلذة كبدي الدعاء ثم الدعاء. الحمدالله على سلامتك ياسندي صلة ع المصطفى الحبيب”.