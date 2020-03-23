فيديو.. سامبو وبمبو يطرحان كليب جديد تحت عنوان "أمي"

طرحا المغنيان سامبو والمطرب مصطفى بمبو أغنية جديدة بطريقة الفيديو كليب على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب بعنوان أمي بالتزامن مع عيد الأم في مصر الموافق 21 مارس، وقد حققت الأغنية 8 الاف مشاهدة على صفحتهم على الفيس بوك بعد دقائق من نزولها.

والأغنية من كلمات أسماء شحاته وسامبو، ألحان سامبو، توزيع تاور بيتز وهي شركة متخصصة في إنتاج الموسيقى الاحترافية، وتم عمل الماستر في دبل سيفين استوديو، مكس وإخراج أحمد رأفت.

أمي هي أغنية تنتمي إلى نوعية أغاني

الراب المختلط بالطرب الصوفي وتقول كلماتها: أمي من يوم ولادتي ايدك سانده كفي .. مهما قولت كلام كتير برده مش هاوفي .. يا ضحكة بتهون عليا وبنسي اني بقيت كبير .. في حضنك ببقي مبسوط ومن الفرحه هتطير .. واقفة زي الجبل شايلة عني كتير .. وان تهت في الحياة حضنك هو الدليل.

وقد صرح مغني الراب سامبو: انا سعيد جدا بالتعاون الاول

ليا مع بمبو في اغنية نهديها الى كل ام مصرية اصيلة.

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وكشف سامبو عن اصل تسميتهم بهذه الاسماء: انا اسمي الحقيقي احمد سالم واصحابي في السويس كانوا بيقولولي "سامبو" واشتهرت بيها، اما بمبو فهو مصطفى عبد النبي طالب بمعهد الموسيقى العربية واشتهر بالاسم ده من تعامله مع فناني الاندر جراوند بوسط البلد.

وفيما يتعلق بفكرة الاغنية قال سامبو: حبينا نجمع الراب مع الطرب عشان نكسر مود الأغنية حتى لا يشعر المستمع بالممل بالإضافة الى جمع كل الاذواق داخل الكليب ليصل الى الجميع.

الجدير بالذكر ان اخر اعمال الرابر "سامبو" تراك بعنوان "ناس جيرانا" تدور فكرته حول الحسد وانتقاده بشكل كوميدي.