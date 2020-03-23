فيديو .. ريهام حجاج توجه رسالة للحذر من فيروس كورونا

نشرت الفنانة ريهام حجاج، فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

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وناشدت ريهام حجاج من خلاله جميع المصريين بالالتزام بالبقاء في البيوت، حتي لا يحدث مثل ما حدث في

إيطاليا، كما شجعت جمهورها، قائلة: ياللا بينا سوي نعدي الأزمة إن شاء الله.

يذكر أن الفنانة ريهام حجاج تشارك في بطولة مسلسل لما كنا صغيرين، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، وبطولة كل من خالد النبوي، ريهام حجاج، محمود حميدة، نسرين أمين، حسن عبدالله، كريم قاسم، محمد يحيى، محمود حجازي، نبيل عيسى، سوزان نجم الدين، هاني عادل، منة فضالي.