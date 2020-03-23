فيديو .. محمد هنيدي يناشد جمهوره بالبقاء في المنزل

نشر النجم الكبير محمد هنيدي فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وناشد هنيدي جمهوره بالبقاء في المنزل، قائلًا: لكل الناس .. لو فضلنا بس ١٥ يوم في Advertisements البيت ونقلل تحركاتنا .. كل حاجة هتعدي. البيت ونقلل تحركاتنا .. كل حاجة هتعدي. يذكر أن النجم الكبير محمد هنيدي يشارك في بطولة فيلم النمس والأنس، وهو من إخراج شريف عرفة، وبطولة كل من منة شلبي، شيكو، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل.

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