موجز الفن : الكشف عن إصابة فنانة شهيرة بكورونا وتامر حسني وأحمد السقا وغيرهما يتبرعون للعائلات المتضررة

ميرنا وليد - بيروت - الكشف عن إصابة فنانة شهيرة بكورونا وتامر حسني وأحمد السقا وغيرهما يتبرعون للعائلات المتضررة من الفيروس موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية نوال الزغبي وأدهم نابلسي يتقاسمان المرتبة الاولى في استفتاء الفن استفتاء الفن : الجزء الاول : أي مسلسل ستتابعون في رمضان 2020 ؟ تحدي رعاية الأسر المتضررة من كورونا مستمر وتامر حسني وأحمد السقا وأحمد فهمي يقبلون به خاص- رغم الإعلان عن مشاركتها.. هيفا وهبي لم تصور مشاهدها في "نساء من ذهب" هل شيرين رضا مصابة بفيروس كورونا؟ إليكم الحقيقة سارة الهاني تكشف عن إصابة هند البحرينية بالكورونا Copyright : ElFann.com

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