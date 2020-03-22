دكتورة خلود تردّ مع مايا دياب على منتقدي عدم تطوعها لمواجهة كورونا

الأحد 22 مارس 2020

مايا دياب

استغربت دكتورة خلود خلال دردشة لها من خلال البث المباشر على "انستقرام" مع النجمة مايا دياب خلال برنامجها "Side Talks with Maya" الحملة التي شنّت ضدها، لعدم تطوعها كطبيبية لمواجهة "كورونا".



كاشفة عن جهاز موضوع في بطنها جراء العملية التي خضعت لها في احدى المستشفيات في بلدها الكويت.

واذ كشفت لأول مرة أن حالتها الصحية تحسنت وبعد يومين ستعود إلى مزاولة عملها كالمعتاد وتكمل رسالتها الانسانية التي تقوم بها دائما.

ولفتت خلود غلى انها "منذ انتشار "كورونا" وهي تشعر بسوء كبير ةنار في قلبها وهي تريد القيام بشيء وليس باستطاعتها فعل ذلك، على أمل عند عودتها إلى عملاها تستطيع أن تكون إلى جانب من يحتاجها".

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ورداً على سؤال من مايا حول شعورها ممّا يحصل على كوكب الأرض أشارت خلود إلى أن "كثير من الأمور لا تعجبنا وهي كانت من الكماليات، الآن بتنا نريد أبسط بسيطية كالخروج من المنزل وركوب السيارة وغيرها".

وتحدثت خلود غن تربيتها لأطفالها الأربعة مشيرة إلى انهم هادؤون ودمهم خفيف ولا يشكلون لها مصدر تعب، واضافت "

ليليان مثل شخصية خلود الصغيرة وليليان وخلود هما وجبتي الأساسية و ليليان تشبه بطبعها زوجي أمين".

واعتبرت خلود أن "كورونا" سيؤثر على كل شيء من حولنا، ولكن مع الوقت ستتعود الناس وتعيش حياتها فقط في المنزل، وفي حال التزم الشعب بكل الارشادات والاجراءت المطلوبة من الحكومات سنتخلص منه في اقرب وقت، على أمل أن يتم اكتشاف علاج له في وقت قريب، وفي حال كان الشعب مستهتراً سنفقد السيطرة عليه.

وطالبت خلود بوقف التنمر على مرضى "الكورونا" لأنه يوصل بالأشخاص الى الانتحار، متمنية أن يصار هناك إلى اعلان حالة طوارىء في حال انتشر الفيروس أكثر في أي بلد".

وطالبت من الشعب اللبناني أن يلتزم الاجراءات المطلوبة منه ولا نقول فقط في لبنان بل في أي بلد يجب أن يكون هذا من ضمن الأولويات الآن و البيت هو الأمان الوحيد حالياً.