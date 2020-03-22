الأحد 22 مارس 2020

سابرينا زوجة إدريس ألبا تعلن إصابتها بـ فيروس كورونا

أعلنت سابرينا ألبا، زوجة الممثل الشهير إدريس ألبا، إصابتها بفيروس كورونا، بعد مرور أسبوع واحد على إعلان زوجها إدريس ألبا إصابته بالفيروس.



وكانت سابرينا قد تعرضت لانتقادات لظهورها بجانب زوجها أثناء إعلان إصابته بالفيروس، مما قد يعرضها للإصابة بالمرض.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية عن سبرينا القول مدافعه عن قرارها البقاء بجانب زوجها " أردت أن أكون بجانبه، لقد شعرت بــ"غريزة الزوجة" بأن عليها رعايته . وقالت سابرينا في حوار مع الاعلامية الشهير أوبرا وينفري عبر برنامج أطلقته أوبرا على شبكة الانترنت عبر تلفزيون "آبل"، أمس السبت" لقد اكتشفت إنني مصابة بفيروس كورونا ".

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أضاف "أنه أمر مقلق أنه يمكن أن يكون هناك أشخاص حاملين للفيروس ويبدون على ما يرام، ويمكن أن ينقلوا المرض بسهولة ،كون حضانة الفيروس تستمر لثلاثة أسابيع كاملة قبل ظهور أعراضه بقوة مثيرة للقلق. وقالت سابرينا "لا أشعر بأي أعراض حتى الآن ". وأوضح الزوجان أنهما يقضيان وقت الحجر الصحي في لعب الألعاب الإلكترونية والشطرنج .

وقالت سابرينا أن زوجها إدريس في فترة عزله الصحي في المنزل، بدأ يتعلم العزف على الجيتار،ويغني لها طوال الوقت،وهذا الأمر يسعدها،وتجده رومانسياً جداً.

واعترف إدريس ألبا في حواره مع أوبرا وينفري بقلقه لأنه يعاني من الربو،ومصنف ضمن الفئة الأكثر عرضة لخطر "فيروس كورونا" ،إلا أنه متفائل،ويشعر بأنه محظوظ لأنه حصل على اختبار فحص فيروس كورونا رغم وجود نقص حاد باختباراته،ولا يخضع له إلا من يشتبه بوجود أعراض الفيروس لديه.

وأكد إدريس ألبا سعادته بأنه أصبح مصدر إلهام للكثيرين ،بعد توم هانكس ،لمشاركته الآخرين تجربته مع فيروس كورونا،وبأنه من الممكن الشفاء منه والانتصار عليه.