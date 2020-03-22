حريق هائل يدمر موقع تصوير مسلسل "النهاية" ويوسف الشريف ينجو بدون إصابات

الأحد 22 مارس 2020

يوسف الشريف

نشب حريق هائل داخل موقع تصوير مسلسل "النهاية" للنجم المصري يوسف الشريف، قضى على الديكور الرئيسي ومعدات التصوير بشكل كامل، بعد الانتهاء من تصوير أحد المشاهد الخطيرة ضمن أحداث المسلسل المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2020.



وأكدت إنجي علاء، زوجة النجم يوسف الشريف عدم صحة ما تردد من شائعات حول إصابة زوجها جراء الحريق، مؤكدة إنه لم يكن متواجدا أثناء الحريق من الأساس، كما أنه تم السيطرة على الوضع بدون أية خسائر في الأرواح ولكن الديكور الرئيسي تم احتراقه بالكامل.

ونفى المخرج ياسر سامي ما تردد من شائعات حول تسببه في احتراق الاستديو بسبب مخالفة معايير السلامة والأمان أثناء تصوير مشهد خطير لانفجار.

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لافتا إلى أن الحريق حدث بعد انتهاء تصوير المشهد بأربع ساعات كاملة، ورجح أن يكون السبب "ماس كهربائي" ولكنه ترك الأمر لخبراء المعمل الجنائي الذين انتقلوا سريعا لموقع الحادث مع بدء تحقيقات النيابة العامة.

علما أن الفنان أحمد وفيق المشارك ببطولة المسلسل قدم رواية مختلفة عبر حسابه بموقع الفيس بوك قائلا: أمس كنت انتظر مشهد تفجير حتى أؤدى مشهدا، فجأة قرر المخرج أصور قبل التفجير، صورت ومشيت من التصوير الساعة اتنين بالليل، وبعدها تم التفجير والبلاتوه اتحرق.. الحمد لله مافيش حد جراله حاجة، كلها خسائر مادية.. ربنا ستر.

يذكر أن مسلسل "النهاية" من بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل وسهر الصايغ وناهد السباعي وغيرهم من النجوم وإخراج ياسر سامي، وفكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإنتاج سينرجي.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية مهندس تكنولوجى يكره التطور السريع، ليتحول مسار حياته لمسار جديد، وتحدث العديد من المفارقات خلال حلقات المسلسل.