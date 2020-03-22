نانسي عجرم: معًا نواجه كورونا و”بكرا أحلى”

متابعة بتجـــــــــرد: شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم في حملة وزارة الاعلام اللبنانية بالتعاون مع قيادة الجيش بعنوان “معًا نواجه كورونا”.
ونشرت صفحة الجيش فيديو لـ نانسي تدعو من خلاله الجميع إلى البقاء في منازلهم من أجل صحتهم وصحة الجميع، وقالت “أنها مرحلة وستمرّ باذن الله، وسنعود ونعيش تفاصيل الحياة الجميلة مع بعضنا البعض وغداً سيكون أجمل”.
وكانت نانسي عجرم قد نشرت في السياق نفسه عدّة تغريدات دعت من خلالها الجمهور إلى الإلتزام في منازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا.
على صعيد آخر، تحصد نانسي عجرم في الفترة الراهنة نجاح أغنيتها الجديدة “قلبي يا قلبي” التي طرحتها مؤخرًا، حيث تتصدّر المرتبة الأولى في سباق الأغاني الأكثر استماعاً وطلبًا من الجمهور في الوطن العربي.
أغنية “قلبي يا قلبي” كلمات وألحان نبيل خوري وتوزيع باسم رزق، ويحصد الكليب الخاص بها منذ طرحه ملايين المشاهدات عبر موقع “يوتيوب”.
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