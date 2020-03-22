التبني يشعل صراعاً بين زينة ودلال عبدالعزيز

متابعة بتجـــــــــرد: تُواصل الفنانة المصرية زينة تصوير دورها في مسلسلها الجديد “جمع سالم” داخل أحد ملاجئ الأيتام، تمهيداً لعرضه في دراما رمضان المقبل.

وكشف مصدر من داخل العمل عن الخط الدرامي الرئيس للأحداث، الذي يدور حول تبني الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز للفنانة زينة من الملجأ في طفولتها، ولكنها تخفي عنها مسألة التبني باعتبارها ابنتها التي أنجبتها، حيث تتصاعد الدراما في الحلقة الثالثة بعد معرفة زينة للحقيقة وانهيارها من البكاء، ما يتسبب في تصدع العلاقة بينها ووالدتها بالتبني، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة “جمع سالم” ريم البارودي، محمد شاهين، محمد علاء، محمد شاهين وكوكبة من النجوم، العمل من تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد.