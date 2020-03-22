نسرين طافش تتألق في أحدث جلسة تصوير

القاهرة - لايف ستايل شاركت الفنانة نسرين طافش مجموعة صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام. وتألقت نسرين طافش بإطلالة جديدة تبرز جمال أنوثتها، مرتدية فستان باللون الفضي اللامع فوق الركبة على أحدث صيحات الموضة. وارتكزت نسرين طافش على المكياج الصارخ حيث وضعت اللون الأحمر الناري في الشفاه، مع رسم عينيها بالكحل الأسود والماسكرا. وتركت خصلات شعرها البني مسندل على كتفيها بطريقة انسيابية تخطف الأنظار. Advertisements وارتدت بعض الأكسسوارات البسيطة في اليد والأذن لاستكمال إطلالتها الأنثوية. قد يهمك أيضا: نسرين طافش مطلوبة على جوجل نسرين طافش تحث جمهورها على البقاء فى المنزل وممارسة هذه الأنشطة

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