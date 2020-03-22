ريهام حجاج تتبرع بـ مليون جنيه لوزارة الصحة لمواجهة كورونا

تحت شعار: ياللا بينا سوي نعدي الأزمة إن شاء الله، قررت الفنانة ريهام حجاج التبرع بمبلغ مليون جنيه مصري لصالح وزارة الصحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشرت ريهام حجاج مقطع مصور لها عبر صفحتها بموقع انستجرام، وقالت أن العالم يمر بأزمة صحية كبيرة، هناك دول التزمت وهناك أخرين لم يكترثوا بشكل جيد.

وأضافت ريهام حجاج: نجحت الصين بفضل الإلتزام وتدهورت إيطاليا على نحو غير مسبوق، لذلك أرجو الالتزام منكم جميعا حتى نحاصر المرض.

وتابعت ريهام حجاج: قبلت التحدى من لقاء الخميسي فى تبرعات الخير، وسوف أتبرع بمليون جنيه، وأتحدى محمد حلاوة زوجها، تامر مرسى، نيللى كريم، وخالد النبوي.

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