نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة وأنيقة

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة ساحرة. وظهرت الفنانة نوال الزغبي بإطلالة جريئة ومثيرة وانيقة خطفت بها الانظار، مرتدية هوت شورت منقط باللون الأسود مع الابيض، و بلوزة باللون الاسود. ومن الناحية الجمالية اعتمدت علي إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة. Advertisements قد يهمك أيضا: نوال الزغبي تحصد 2.9 مليون مشاهدة بـ "القوية" عبر "يوتيوب" نوال الزغبي تظهر بالكمامة في المنزل بسبب "كورونا"

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