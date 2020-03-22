شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا .. سعد الصغير مش "هيتجوز فى الصين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجل المطرب سعد الصغير سفره إلى الصين ، حيث كان من المقرر أن يطير لتصوير أحد كليباته بعنوان "هتجوز في الصين" وذلك بسبب انتشار فيرس كورونا والأغنية ألحان عصام إسماعيل وتوزيع زيزو فاروق .

وتقول كلمات الأغنية: "هتجوز فى الصين جوازة مابتكلفش عليها ريموت كنترول هدية والمأذون هدية".

من ناحية أخرى إنتهى سعد الصغير من تصوير عدد من مشاهد مسلسل "ولاد امبابة" في أحد الاستديوهات في شبرامنت بالهرم والذى يشارك في بطولته مع عدد من الفنانين منهم فريدة سيف النصر وسمير غانم وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف وبرلنتى فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكرى ومحمود فارس وهانى الاسمر وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، وآخرون ومن تأليف أيمن بكرى، وإخراج ممدوح زكى ويتم طرحه فى موسم رمضان المقبل، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية.

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ويجسد سعد الصغير من خلال العمل شخصية "عسيلة" شاب بسيط من منطقة شعيبة، ويقع في قصة حب "فريدة" مع الفنانة يسرا المسعودى من أسرة غنيه داخل أحدث العمل.

من ناحية أخرى شارك سعد الصغير مؤخراً فى بطولة مسرحية "لوكاندة الأوباش" مع كل من الفنان ماجد المصرى وحسن الرداد ومايا دياب ومن إخراج أشرف زكى، والذى يعتبر هذه الخطوة مهمة فى مشواره الفنى خاصة أنه قليل فى أعماله المسرحية، حيث تعد هذه الثالثة له بعد مشاركته قبل ذلك فى عمل مسرحى فى العراق ومشاركته فى أحد عروض مسرح مصر.

وقال لنا سابقًا إن حمدى بدر هو من قام بترشيحه لهذه المسرحية بتحدثه مع الفنان أشرف زكى الذى وافق على الفور باعتباره إضافة للعمل على حد وصفه كما أنه سعيد بالتعاون مع النجوم المشاركين فى المسرحية الذى يراهن عليها بقوة.

وأحيا المطرب سعد الصغير مؤخرًا حفلاً غنائيًا ضمن "ليالى المحروسة"، والتى تقام ضمن فعاليات موسم الرياض فى المملكة العربية السعودية ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله عددًا من أغانيه منها "العنب" و"النهاردة فرحى ياجدعان" وغيرها من الأغانى التى تفاعلت معها الجاليات العربية.