شكرا لقرائتكم خبر عن تمارين رياضية مع أولاده.. هكذا يقضي إياد نصار وقت فراغه في الحجر المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم إياد نصار، على مشاركة متابعيه، بالأنشطة التي يمارسها مع أولاده أثناء تواجده داخل الحجر الصحي المنزلي، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

ونشر نصار مقطع فيديو له من داخل منزله مع أولاده عبر حسابه بإنستجرام، ويظهر من خلاله وهو يقوم ببعض التمارين الرياضية لاستغلال وقت الفراغ داخل الحجر المنزلي، في إشارة منه لتوعية متابعيه بضرورة البقاء داخل منازلهم لحين انتهاء أزمة تفشي الفيروس.

ويشارك نصار في بطولة مسلسل "ليالينا" تأليف أحمد عبد الفتاح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى ويعتمد على 4 شخصيات رئيسية وهم صابرين، غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوى، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الشباب مثل نهى عابدين، ميدو عادل، محمد الشقنقيرى، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، منة عرفة، هشام الشاذلى.

يذكر أن "ليالينا" هو المسلسل الثانى على التوالى الذى يجمع المخرج أحمد صالح والمؤلف أحمد عبد الفتاح، بعدما قدما سويا مسلسل "بحر" للفنان ماجد المصرى على قناة الحياة العام الماضى، وشارك فى بطولته دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.