شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار لـ"الخليج 365": أشكر "سينرجى" على تقديمى تتر مسلسل "قوت القلوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم اللبناني وائل جسار، عن سعادته بغناء تتر مسلسل "قوت القلوب" للفنانة ماجدة زكى، ويتوقع له النجاح الباهر، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وتوزيع محمود طلعت، ومن المقرر عرض أولى حلقاته مساء اليوم السبت على شاشة قناة الحياة، من إخراج مجدى أبو عميرة.

وأضاف وائل لـ"الخليج 365" : يشرفني وجودى مع نجوم الكبار داخل المسلسل طبعا أشكر من اختارني بغناء تتر، بالأخص شركة سينرجى التي اقترحت اسمى بالغناء في مسلسل وأتمنى الأغنية تنال إعجاب جمهور.

من جانب آخر، قدم مؤخراً النجم وائل جسار أغنية " غربة حب" وهى تتر مسلسل " ختم النمر" الذي عرض فترة الماضية على شاشة on e من كلمات منه عدلي القيعى، وألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أحمد إبراهيم، كما قدم أيضا أغنية "ايه اللي وصلنا لكدة" تتر مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذى عرض على شاشة on e من كلمات أمير طعيمة وألحان وليد سعد.

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ويشارك فى بطولة مسلسل "قوت القلوب" بجانب ماجدة زكى كل من الفنانين محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهرالصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.

ويعيد مسلسل "قوت القلوب" المخرج الكبير مجدى أبو عميرة إلى الدراما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمه الجزء السادس من مسلسل "ليالى الحلمية" عام 2016، حيث يعد أبو عميرة من أبرز مخرجى الدراما وقدم العديد من المسلسلات الناحجة التى مازال الجمهور المصرى والعربى يتذكرها ويحرص على متابعتها بمجرد عرضها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة القديرة ماجدة زكى مسلسل "اللهم أنى صائم" مع النجم مصطفى شعبان، عام 2017، وشارك فى بطولته كل من مى نور الشريف، ريم مصطفى، وآخرون، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد، إنتاج سينرجى.