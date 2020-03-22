شكرا لقرائتكم خبر عن "تحدى الخير".. ريهام حجاج تعلن تبرعها بمليون جنيه لوزارة الصحة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة الشابة ريهام حجاج تبرعها بمبلغ مليون جنيه لوزارة الصحة، لدعم الوزارة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت الفنانة ريهام حجاح:" محدش كان يتخيل أبدا اللى بيحصل في العالم كله، احنا في أزمة كبيرة وكارثة عالمية بتمر بيها كل الدول، والمرة اللى بنمر بيها حاليا شوفنا دول أخرى بتمر بها منها اللى التزم وعدى الأزمة زى دولة الصين، ومنها استهتر زى إيطاليا وانا زعلانة جدا على اللى بيحصل فيها وفى نفس الوقت مش عاوزة ده يحصل في مصر.

Advertisements

وأضافت ريهام، خلال فيديو نشرته على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، في ناس كتيرة متضررة زى الأسر اللى عايشة على دخلها اليومى، وأى حد مقتدر لازم يساعد لأننا فى أزمة كبيرة، وصديقتى الفنانة لقاء الخميسى اتحدتنى فى حملة الخير وأنا وافقت على التحدى وهعتبره بمليون جنية لوزارة الصحة المصرية، وأنا بتحدى رجل الأعمال محمد حلاوة، والمنتج تامر مرسى، والفنانة نيللى كريم والفنان خالد النبوى.

فى سياق مختلف تواصل الفنانة ريهام حجاج تصوير مسلسلها الجديد "لما كنا صغيرين" وتدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقاءها خريجي الجامعة الأمريكية، الذين يعملون فى إحدى الشركات التى يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث .

المسلسل بطولة ريهام حجاج، خالد النبوى، محمود حميدة، نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي، محمود حجازي، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين عدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل