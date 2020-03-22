شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يكشف حقيقة مشاركته في "سكر زيادة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى النجم أحمد فهمى الأخبار التي تداولت عن مشاركته في مسلسل "سكر زيادة" مع النجميتن نادية الجندى ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وآخرون ومن إخراج وائل احسان والمقرر طرحه في موسم رمضان المقبل .

فهمى قال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه لم يشارك في المسلسل وما نشر ليس له أى أساس من الصحة مشيرًا إلى أنه مشغول حاليًا بتصوير مسلسل "اسود فاتح" الذى يخوض به دور البطولة أمام الفنانة هيفاء وهبى .

ويجسد فهمى شخصية مدير إحدى الشركات التى يمتلكها والد هيفاء وهبى، بالإضافة لارتباطه بعلاقة قديمة مع هيفاء قبل زواجها من معتصم النهار، وذلك ضمن أحداث العمل وهومن تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.

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أحمد-فهمى

مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وروجينا ومعتصم النهار وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.

ويعتبر احمد فهمى بالإضافة إلى كونه ممثل أيضا مطرب مع فريق واما حيث طرحو مؤخرا ألبوم "الصيف ابتدى" يضم 10 أغنيات، وهم: "شمس بحر"، و"الله ع الجمال"، و"على فكرة"، و"كترت حكاياتى"، و"يلا نرقص"، و"بتحبى نفسك"، و"اسمها إيه"، و"بنتهرب"، و"فطومة"، وحقق نجاح كبير .

وتم التعاون فى الألبوم مع مجموعة من الشعراء، مثل: تامر حسين، نادر عبد الله، أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، هانى رجب، جمال الخولى، أما الملحنون خالد عز، تامر عاشور، مديح حسين، إيهاب عبد الواحد، رامى جمال، أحمد فهمى، محمد يحيى، بينما التوزيع الموسيقى فكان من نصيب أمين نبيل، توما، إيهاب فاروق، ونادر حمدى.