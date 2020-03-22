شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر وابنته ليلى يؤديان مشهدا من فيلم "أبو على".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد زاهر، جمهوره على تطبيق "تيك توك"، بمقطع فيديو جمعه مع ابنته ليلى أحمد زاهر، وهما يمثلان مشهدا كوميديا من فيلم "أبو على"، بطولة الفنان كريم عبد العزيز، والفنانة منى زكى، والفنانة انتصار، وأدى أحمد زاهر، وابنته، المشهد الكوميدى الذى ظهر فيه الفنان كريم عبد العزيز، مع الفتاة بدور "سوكا"، بعد ضربها شقيقه الذى قام بدور يوسف. @ahmedzaher228 ##fyp ##funnyvideos ##justforfun ##cinema ##ahmedzaher @lailazaher2♬ original sound - ahmedzaher228 وظهر أحمد زاهر فى الفيديو وهو يؤدى شخصية كريم عبد العزيز، فيما أدت ليلى دور "سوكا"، وكان الحوار فى هذا المشهد، "انتى سوكا يا حبيبتى.. ليلى: عايز إيه ياه؟.. أممممم تبقى انتى سوكة.. طب أنا عايزك تثبتى.. يا جماعة حد يجيب ماشة عشان نعرف نمسك البت دى.. انتى ضربتى أخويا يوسف ليه.. سوكا: أهو كيفى كده.. كيفك إيه احنا بنحشش". Advertisements ويخوض الفنان أحمد زاهر مسلسل البرنس تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى، من بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب.

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