شكرا لقرائتكم خبر عن قصيدة للفنان صلاح عبد الله للالتزام فى المنزل ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الفنان القدير صلاح عبد الله، بالالتزام بالجلوس فى البيت وعدم الخروج إلا فى حالات الضرورة القصوى، مهديًا قصيدة شعرية ألقاها بنفسه بعنوان "خليك فى البيت"، ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وتقول كلمات القصيدة، التى ألقاها الفنان القدير ونشرها عبر حسابه على تويتر: "هما يومين صعبين وهيعدوا.. ياللى فى بالى اتهدوا، ياللى هيموتوا وتجروا ع القهوة ولا الكافية.. يقضوها شيشة ولا افسر ايه.. م الآخر يا اسمك ايه خليك فى البيت".

وشدد الفنان القدير، خلال الفيديو على عدم الخرود إلا للظروف الطارئة، قائلا: "متخرجش إلا للضرورة، ولو خرجت تعمل بكل الإجراءات والتعليمات اللى كل الدنيا عرفاها دلوقتى، خلينا حلوين مع بعض، ولو انت مش خايف على نفسك خاف على أهل بيتك، خاف على أولادك، خاف على بلدك يا أخى".

وكان الفنان صلاح عبد الله، أعلم مؤخرا قبوله دعوة تحدى الخير وتكفله بـ100 أسرة، حيث تواصل مع مندوب جمعية رسالة لدعم 50 أسرة، كما أنه تواصل أيضا مع نقيب المهن السينمائية الدكتور أشرف زكى لدعم 50 أسرة آخرين من زملائه الفنانين الذين يعانون الظروف الصعبة.

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وقال الفنان صلاح عبد الله عبر حسابه بموقع تويتر: "تحدى الخير هشارك فى التحدى من غير تحدى بل بقبول دعوة المشاركة فى عمل الواجب وبدعوة كل زملائى القادرين للمشاركة، وبالفعل تواصلت مع مندوب رسالة لدعم 50 أسرة وسأتواصل مع نقيبنا لدعم 50 أسرة من زملائى اللى ظروفهم صعبة ويقيناً بالالتزام بكل قرارات حكومتنا ستنتصر الأمة على هذه الغُمة".





وعلى الجانب الآخر يشارك صلاح عبد الله فى مسلسل "هجمة مرتدة"، من بطولة أحمد عز ويجسد "عبد الله" ضمن أحداث العمل دور موظف على المعاش عاصر العديد من الحروب التى خاضتها مصر منها نكسة 67 وحرب 73، وهو والد بطل الحلقات أحمد عز، وزوج الفنانة ماجدة زكى، التى تظهر فى دور والدة عز، ويفتح "عبد الله" خلال الحلقات مكتبة عقب عودته من العراق، لتتصاعد الأحداث فى إطار درامى مشوق.





ويعد مسلسل "هجمة مرتدة" استكمال لمحطات فنية مهمة قدمها الفنان الكبير صلاح عبد الله مع النجم أحمد عز، حيث سبق وشاركه فى أعمال كثيرة للغاية منها أفلام "الشبح" و"الرهينة" و"مسجون ترانزيت" و"حلم عزيز" و"المصلحة" و"365 يوم سعادة"، ومسلسلات مثل "الإكسلانس".

يذكر أن مسلسل "هجمة مرتدة"، يشارك فى بطولته بجانب أحمد عز وصلاح عبد الله كل من هند صبرى وهشام سليم وماجدة زكى ومحمود البزاوى وأحمد فؤاد سليم ومحمد جمعة، وعدد كبير من الممثلين الشباب منهم خالد أنور ومايان السيد وغيرهما، وهو من تـأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.