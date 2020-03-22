شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ليالينا لصابرين وغادة عادل وخالد الصاوى أجازة من التصوير لمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل أبطال وكل المشاركين في مسلسل "ليالينا" على أجازة من التصوير لمدة أسبوع واحد بهدف المشاركة في الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، علي أن يتم استكمال التصوير بعدها وفقاً لما أكدته النجمة صابرين خلال تصريحات خاصة لموقع الخليج 365.

مسلسل "ليالينا" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى خلال فترة الثمانينات والعمل بطولة صابرين، غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس وعدد آخر من الفنانين الشباب.

ويشهد المسلسل عودة 3 من أبطاله إلى الدراما الرمضانية، حيث غابت غادة عادل العام الماضى بعدما قررت تقديم "مملكة إبليس" خارج الشهر الكريم، واياد نصار الذى غاب آخر عامين منذ تقديمه "هذا المساء رمضان 2017، وخالد الصاوى الذى يغيب منذ بطولته لمسلسل "هى ودافنشى" مع ليلى علوى عام 2016، أما صابرين فتواجدت العام الماضى بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" مع على ربيع وإخراج وائل احسان.

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"ليالينا" الثاني على التوالى الذى يجمع المخرج أحمد صالح والمؤلف أحمد عبد الفتاح، بعدما قدما سويا مسلسل "بحر" للفنان ماجد المصرى على قناة الحياة العام الماضى، وشارك فى بطولته دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.