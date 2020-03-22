شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدي يواصل حملته لتقديم النصائح لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم محمد هنيدي، على تقديم بعض النصائح لجمهوره ومتابعيه، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، واتباع تعليمات السلامة، ونشر مقطع فيديو جديد منذ قليل عبر حساباته المختلفة، ضمن سلسلة فيديوهاته للتوعي ضد الفيروس.

وقال هنيدي "مساء الخير، قدامك حل من الاتنين تختار واحد، الأول هو أنك تقعد في البيت لمدة ١٥ يوما، واكيد هتتأثر ماديًا بس فترة مؤقتا إن شاء الله وهتعدي، والحل التاني هو أنك تنزل وتخسر روحك وتخسر اى حد من حبايبك والعياذ بالله".

وأضاف "أكيد هتختار الحل الأول وهو إنك تقعد ١٥ يومًا، ليه بقى تقعد ١٥ يومًا في البيت لأن الأبحاث بتقول إن مدة حضانة الفيروس ١٤ يومًا تقريبًا، أنت ممكن في الـ١٤ يومًا دول وأنت ماشي بتعدي الناس ولا هما عارفين إنك مصاب ولا أنت عارف إنك مصاب، لكن لو قعدت في البيت المريض الحقيقي هيبان عليه أعراض المرض ونقدر نعالجه بحسب الإمكانيات، لكن لو معملتش كدا الأعداد تتضاعف وهتبقي أكبر من إمكانيات أى دولة فأعتقد إنك تقعد جوه البيت وتحمي نفسك وأسرتك وبلدك".

يشار إلى أن الفنان محمد هنيدى يخوض فيلم "النمس والإنس" من إخراج العمل شريف عرفة، وتشاركه في بطولة الفيلم النجمة منة شلبى، على جانب آخرقررهنيدي تأجيل فيلمه السينمائي الجديد "كينج سايز " لحين انتهاء تصوير فيلم "النمس والإنس"، وعرض لهنيدى مسرحيته "3 أيام فى الساحل"، العام الماضى فى المملكة العربية السعودية بجدة، وعرضت أيضا المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض.