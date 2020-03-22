شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهن التمثيلية يطلق مبادرة "ساعد زملائك" لدعم الفنانين المتضررين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، لـ"الخليج 365"، أنه أطلق مبادرة "ساعد زملائك " من خلال النقابة بهدف مساعدة الفنانين القادرين لزملائهم المتضررين في الأحداث الحالية .

وقال زكي : "جاءت فكرة المبادرة لمساعدة الفنانين المتضررين، والمنتمين للوسط الفنى مثل العمالة اليومية، وبعض الشُعب بالنقابة التي قد تضررت أيضا بسبب أحداث فيروس كورونا من خلال زملائهم القادرين .

Advertisements

وأوضح زكي أنه علي الفنانين الذين سيتبرعون أن يتواصلوا معه شخصيا ، أو مع النقابة ، واسترسل قائلا يتم مناقشة الأمر بين زملاء النقابة من خلال جروب الواتس اب حتي نستطيع أن نكفل بعضنا البعض ، لحين يمر هذا الظرف الإستثنائى.

ووجه نقيب المهن التمثيلية الشكر لكل الفنانين الذى سارعوا للمشاركة فى هذه المبادرة وتدعيمها، مؤكدا أن هذا ليس بجديد عليهم، مشددا على ضرورة دعم هذه المبادرة، للوقوف بجانب كل محتاج فى الوسط الفنى.