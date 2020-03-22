شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين فى "ليالينا".. تضطر للعمل بمصنع بعد وفاة زوجها بالحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل الفنانة صابرين خلال أحداث مسلسل "ليالينا" للنجمة غادة عادل وإياد نصار وخالد الصاوى، فى مصنع بعد وفاة زوجها فى الحرب وتكافح لرعاية وتربية أولادها وهم ميدو عادل ومنة عرفة وهاجر الشرنوبى، ويواصل فريق العمل تصوير العديد من المشاهد فى عدة أماكن متفرقة بالقاهرة.

مسلسل "ليالينا" تأليف أحمد عبد الفتاح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى ويعتمد على 4 شخصيات رئيسية وهم غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، وإياد نصار، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الشباب مثل نهى عابدين، ميدو عادل، محمد الشقنقيرى، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، وتجرى الشركة المنتجة التعاقدات مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة.

وكانت آخر أعمال صابرين فى دراما رمضان الماضى من خلال مشاركتها فى مسلسل "فكرة بمليون جنيه" للفنان على ربيع تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، للمخرج وائل إحسان، وشارك فى بطولته كل من كريم عفيفى وسهر الصايغ، وولاء الشريف، كما تنتظر عرض حلقات مسلسل "أفراح إبليس 2" الذى انتهت من تصويره العام الماضى وتشارك فى بطولته الى جانب جمال سليمان إخراج أحمد خالد أمين وتأليف مجدى صابر.

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يذكر أن "ليالينا" هو المسلسل الثانى على التوالى الذى يجمع المخرج أحمد صالح والمؤلف أحمد عبد الفتاح، بعدما قدما سويًا مسلسل "بحر" للفنان ماجد المصرى على قناة الحياة العام الماضى، وشارك فى بطولته دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.